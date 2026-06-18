Kaynak: AA

İstanbul Esenyurt’ta, TEM Otoyolu bağlantı yolundan Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen gıda yüklü tırda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Aracından alevler yükseldiğini fark eden tır sürücüsü, aracını hemen yol kenarına çekerek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Çevredeki diğer sürücülerin de desteğiyle yapılan ilk müdahale yetersiz kalınca, durum vakit kaybetmeden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, yangının meydana geldiği Beylikdüzü istikametindeki bağlantı yolu tamamen trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu tırdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çapta hasar meydana geldi.