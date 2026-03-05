İstanbul'un Şişli ilçesinde bir mekân, “Tinder tuzağı” iddialarıyla gündeme geldi. Arkadaşlık ve tanışma platformları uygulamaları üzerinden konuştukları erkeklerle buluşan bazı kadınların, onları Meşrutiyet Mahallesi’ndeki bir mekâna götürerek yüksek hesap tuzağı kurduğu iddia ediliyor.

Polis kayıtlarına göre, aynı işletme hakkında dolandırıcılık ve yağma suçlamalarıyla çok sayıda dosya açıldı.

KONUM OLARAK HEP AYNI MEKAN GÖSTERİLİYOR

Kadınlar, Tinder ve benzeri arkadaşlık uygulamaları üzerinden erkeklerle tanışıyor, kısa süre sonra WhatsApp üzerinden iletişim kuruyor ve buluşma ayarlıyor. Konum olarak ise hep aynı yer veriliyor.

MASAYA YÜKSEK TUTARLI FATURALAR

Buluşmadan sonra erkekler, iddiaya göre kadınlar tarafından söz konusu mekâna götürülüyor.

Masaya oturulduktan sonra kadınların menüdeki pahalı yiyecek ve içecekleri sipariş ettiği, hesap istendiğinde ise yüksek tutarlı faturalarla karşılaşıldığı iddia ediliyor.

AYNI MEKAN HAKKINDA ONLARCA DOSYA

Polis kayıtları, aynı mekânla ilgili şikayetlerin tekrarlandığını gösteriyor. Dosyaların ortak noktası, aynı adres ve benzer iddialar.

Şikayet dilekçelerinde, arkadaşlık uygulamasında başlayan tanışmanın kısa sürede pahalı bir akşam yemeğine, daha sonra da yüksek hesap tartışmasına dönüştüğü anlatılıyor.