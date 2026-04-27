Epifoni’nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul’a gelen The Neighbourhood, iki gece üst üste vereceği konserlerle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Günler öncesinden tükenen 26 ve 27 Nisan tarihli konserlerin ilkinde KüçükÇiftlik Park’ı dolduran binlerce kişi, daha ilk anlardan itibaren grubun atmosferine kapıldı.

Konser öncesinde sahne alan Noise Dept ve Night Tapes, geceye güçlü bir başlangıç yaparak seyircinin enerjisini yükseltti.

The Neighbourhood sahneye çıkar çıkmaz yükselen alkış ve çığlıklar, gecenin temposunun habercisi oldu. Açılışı “Hula Girl” ile yapan grup, Türkiye’de ilk kez sahne almaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken sevilen parçalarını dinleyicilerle birlikte seslendirdi. Etkileyici ışık kurgusu ve sahne görselleriyle desteklenen performans, izleyenlere sıradan bir konserden çok daha fazlasını sundu.

Yaklaşık bir buçuk saat boyunca enerjisini kaybetmeyen kalabalık, şarkılara eşlik ederek adeta gösterinin bir parçası haline geldi. Özellikle finalde çalınan “Sweater Weather” ve “Softcore” sırasında yaşanan coşku, gecenin en akılda kalıcı anları arasında yerini aldı.

Epifoni’nin 10. yılına yakışan bu özel etkinlik, hem grup hem de hayranları için duygusal ve güçlü bir buluşmaya dönüştü. The Neighbourhood, İstanbul’daki ikinci konserini bu akşam (27 Nisan Pazartesi) verecek.