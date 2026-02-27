Kan donduran olay İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir çiftlik evinde yaşandı. İddiaya göre, çiftlik sahibi 56 yaşındaki M.D. ile yanında çalışan işçisi A.I. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

M.D., çiftlikte bulunan elektrikli testereyi çalıştırarak çalışanı A.I.'nın boyun bölgesine savurdu. Boynunda derin kesikler oluşan A.I., kanlar içinde yere yığılırken; M.D. olay yerinden kaçtı.

A.I.'yı hastaneye kaldırırken; polis şüpheliyi ormanlık alanda yakaladı.

İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Emniyetteki ilk sorgusunda aşırı alkollü olduğu belirlenen 56 yaşındaki M.D.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İşçi A.I.'nın hayati tehlikesi sürüyor.