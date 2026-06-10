Kaynak: AA

“Horon Bizumdur” adıyla düzenlenecek organizasyonda, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek 5 bin kostümlü gönüllü halk oyuncusu aynı anda sahne alacak. Amaç, horonun kültürel gücünü dünyaya gösterirken yeni bir dünya rekoru kırmak.

Etkinliğe katılmak isteyen ancak horon bilmeyen vatandaşlar için de özel bir hazırlık yapıldı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, ücretsiz kurslar açarak herkesin bu büyük organizasyona dahil olabilmesini hedefliyor. Katılım sağlamak isteyenler etkinliğin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Federasyon Başkanı Hüseyin Güler, projenin yalnızca bir rekor denemesi olmadığını vurgulayarak, “Halk oyunlarımız milletimizin hafızası ve ortak ruhudur. Horon da zeybek de bizim için sadece bir oyun değil, tarihimizin ve kardeşliğimizin yaşayan mirasıdır” dedi.

Daha önce Yunanistan’da 2 bin 800, Ermenistan’da ise 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen rekor denemelerini hatırlatan Güler, Türkiye’nin 5 bin kişilik katılımla bu alanda yeni bir sayfa açabileceğini belirtti.

Kültürel mirası dünya sahnesine taşımayı hedefleyen dev organizasyonun, binlerce kişinin aynı ritimde buluşacağı görkemli anlara sahne olması bekleniyor.