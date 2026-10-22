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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Kuyumcu Han’ın Şehir Araştırmaları Merkezi olarak açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

X hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, tarihi yapıların korunmasının geçmişin izlerini yaşatmanın yanı sıra kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak açısından da önem taşıdığını belirtti.

Açılış töreninin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediye başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildiğini aktaran Yavaş, merkezin kentlerin tarihine, kültürüne ve ortak hafızasına katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Tarihi Kentler Birliği olarak merkezin çalışmalarında yer alacaklarını da belirten Yavaş, tarihi yapının yeniden işlev kazanmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.