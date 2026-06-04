Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, altı yıllık aranın ardından İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla yeniden buluştu.

Yoğun ilgi gören ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı konser, görsel açıdan etkileyici bir şölenle başladı. Gecenin açılışı, anka kuşu ve salyangoz temalı video gösterisinin ardından seslendirilen Okyanus şarkısıyla yapıldı. Uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkan Ferah, dinleyicilerine "Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım" sözleriyle seslendi.

Konseri izleyenler arasında müzisyenler Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Ogün Şanlısoy, Aleyna Tilki, Zeynep Bastık ve Derya Uluğ'un yanı sıra oyuncular Beren Saat, Özge Özpirinçci, Tolga Sarıtaş, Ceyhun Ergin, Burak Yamantürk, Burak Şafak, Burçin Terzioğlu, Şebnem Dönmez, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Mina Demirtaş, Melis İşiten, Aslı Bekiroğlu, Serkan Keskin, Meriç Aral, Özgür Çevik, Deniz Çakır, Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu, Aziz Aslan ve Erdem Yener ile milli voleybolcu Zehra Güneş de yer aldı.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına hitap eden Ferah, "Buraya gelirken, çok tedirgin olarak gelmekle birlikte, eve geliyormuş gibi hissettim. Kimler ilk kez dinliyor? O zaman bu söylediklerim çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Kimler ikinci ya da üçüncü kez dinliyor? O zaman ilk kez izleyen arkadaşlarımızı hiç yormadan şunu söylemek isterim: Uzun ara olunca, insan böyle bir dertleşmek istiyor. Tabii ki bununla konserin vaktinden çalmayacağım ama demin en önemsediğim cümleyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim, onu da söylemek isterim: Galiba yokluğunuzda sizin benim evim olduğunuzu anlamışım" dedi.

"Sizi bütün kalbimle düşünmekten hiç vazgeçmedim"

Ferah, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette hepimiz; ben de bütün ekip ve grup arkadaşlarım da elimizden geleni yapacağız. Ama aşırı heyecanlıyız arkadaşlar. Heyecanımızı paylaşırsanız bize büyük bir hediye vermiş olursunuz. Altı yıldır bu tip bir konuşma yapmadığım da düşünülürse bence çok da fena değilim. Şimdi biraz, yani mümkün olduğunca çok müzik yapıp sonra belki birkaç kelam daha ederiz. Biliniz ki sizi bütün kalbimle düşünmekten hiç vazgeçmedim."

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, müzik kariyerinin unutulmaz ve kültleşmiş şarkılarını seslendirdi. Altı yıllık aranın ardından sergilediği güçlü vokali ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Şebnem Ferah'ın 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği konserin biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenmişti. Bilet bulamayan binlerce müziksever ise sanatçıyı alanın hemen yanındaki Maçka Parkı'ndan dinledi.

Ferah, 13 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise yeniden KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.