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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan saha analizleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda seyir halindeki bir taksi durduruldu.

TAKSİDEN 4 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Ekipler tarafından araçta yapılan kontrollerde 4 kaçak göçmen yakalanırken, taksi sürücüsü gözaltına alındı.

ORGANİZATÖR AVCILAR’DA YAKALANDI

Soruşturmanın devamında, kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için bir organizatörle anlaştıkları ve durdurulan aracın bu kişileri sınıra götürmek üzere tutulduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen organizatör A.Z., Avcılar’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 48 bin 350 lira, 365 avro ve 2 sahte pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.