İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde surların çevresinde yerde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybeden kişinin 68 yaşındaki Nazmi Altuntaş olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde Altuntaş'ın çeşitli suçlardan 9 kaydının bulunduğu belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Altuntaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.