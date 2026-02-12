Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. Zahit bebek, 15 Ekim 2022 İstanbul Fatih'te özel bir muayenehanede sünnet edildikten sonra eve götürüldü. Kanaması başlayan ve defalarca aynı hastaneye muayeneye götürülmesine rağmen müdahale edilmeyen küçük bebek en son götürüldüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şahin ailesi ihmal olduğunu öne sürerek şikayetçi olurken doktor hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

NTV'ye açıklamalarda bulunan baba Fatih Şahin, doktor müdahalesinden 30 dakika sonra oğlunun kalbinin durduğunu söyelyerek "Bizi muayenehaneden yolladı. Çocuğumun öleceğini anladığı için gönderdiğini düşünüyorum. Benim oğlumu kasten ölüme terk etti." dedi.

Zahit Şahin'in ölümüyle ilgili ilk duruşma nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.