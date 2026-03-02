Açlık sınırının 32 bin TL'yi aştığı ortamda hayat pahalılığı vatandaşın cebini vurmaya devam ediyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2026 Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte paylaştı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 244 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 32 adet ürünün fiyatında azalış yaşandı.

ŞUBAT AYININ ŞAMPİYONU SALATA OLDU

2026 Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan salatalık fiyatları yüzde 60,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün kalemi oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan çarliston biber yüzde 60,86, sivri biber yüzde 60,80, kabak yüzde 59,61, dolmalık biber yüzde 54,01, taze fasulye yüzde 42,96, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan taksi ücreti yüzde 20 olarak belirlendi.

UÇAK BİLETİ UCUZLADI

2026 Şubat ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti ücreti fiyatı yüzde 43,80 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olarak kayıtlara geçti. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; çeşitli mal ve hizmet harcamaları grubunda yer alan kişisel seyahat yüzde 11,97, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan elektrikli kesici aletler yüzde 9,03, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kadın pardösü yüzde 8,45, kadın ayakkabı yüzde 6,06, kadın kazak yüzde 5,68 olarak çıktı.