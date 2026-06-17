Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak, onlara daha sağlıklı ortamlarda bakım sağlamak ve toplum düzenini korumak amacıyla çok önemli bir projeyi hayata geçirdi.

İlçede uzun süredir hazırlıkları sürdürülen ve sokak hayvanlarına yönelik en kapsamlı çalışmalardan biri olarak dikkat çeken Can Dostlar Ofisi, düzenlenen resmi bir törenle kapılarını açtı.

Açılış törenine devlet protokolünden yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarından hayvanseverlere kadar çok geniş bir kitle katılım gösterdi.

Açılış töreni, İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara'nın katılımıyla renklendi. Tesisin bahçesinde düzenlenen törende ayrıca AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda hayvansever ve Kağıthaneli vatandaşlar yer aldı. Katılımcılar, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından modern tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve yapılan yatırıma tam not verdi.

Başkan Mevlüt Öztekin: Hedefimiz Hem Can Dostlarımızın Hem de Ailelerimizin Huzuru

Törende konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projenin temel amacını ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı. Sokaktaki canlılara daha güzel ortamlarda yaşama imkanı sunmak istediklerini belirten Öztekin, tesiste her türlü cerrahi operasyonun, kırık çıkık tedavisinin ve hayvanların ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi hizmetlerin uzman veteriner hekimlerce yapılacağını vurguladı.

Sokaktaki can dostların sadece köpeklerden ibaret olmadığını, kedilerin ve diğer tüm hayvanların da bu hizmetten yararlanacağını ifade eden Öztekin, Kağıthane Deresi'nde yaşayan kuşları da unutmadıklarını belirtti. Bu alanın hem bir tedavi merkezi hem de kalıcı sıcak yuvalar bulmayı amaçlayan bir sahiplendirme merkezi olarak planlandığını dile getiren Belediye Başkanı, buradaki nihai hedefin sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması olduğunu söyledi.

Başkan Öztekin ayrıca, çocukların ve ailelerin parklarda, bahçelerde ve sokaklarda kendilerini çok daha güvende hissetmelerini sağlamak istediklerini, kamu huzuru ile hayvan refahını dengede tutmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Konuşmasında bir müjde daha veren Öztekin, Çatalca bölgesinde de sokak hayvanları için çok büyük bir doğal yaşam alanı planladıklarını ve yakın bir zamanda orayı da hizmete açarak bu çalışmaları taçlandıracaklarını duyurdu.

Vali Gül ise yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü projelerin değerine dikkat çekti. Hayvanlara yönelik sunulan bu modern hizmetlerin yalnızca onların yaşam kalitesini yükseltmekle kalmadığını ifade eden Vali Gül, aynı zamanda toplum huzuru, çevre temizliği ve kamu sağlığı açısından da hayati bir görev üstlendiğini belirtti. Belediyelerin bu alanda attığı adımların şehir yaşamındaki düzeni sağlamada büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Gül, Kağıthane Belediyesi'ni ve Başkan Mevlüt Öztekin'i bu örnek yatırımdan dolayı tebrik etti.

ON DÖNÜMLÜK DEV TESİSTE YOK YOK

Kağıthane'ye kazandırılan bu modern tesis, yaklaşık 10 dönümlük oldukça geniş bir arazi üzerine inşa edildi. Can Dostlar Ofisi, 1500 metrekarelik kapalı alanı ve hayvanların rahatça hareket edebileceği, açık havadan yararlanabileceği 8500 metrekarelik açık yeşil alanı bünyesinde barındırıyor.

Tam donanımlı laboratuvarlar, modern muayene ve teşhis birimleri ile ileri düzey cerrahi müdahalelerin yapılabileceği ameliyathanelerin yer aldığı tesiste, kedi ve köpekler için tamamen birbirinden bağımsız ayrı tedavi ve bakım alanları oluşturuldu.

Hayvanların beslenme ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılamak için kurulan büyük bir aşevi, depolar, teknik bölümler ve idari ofisler de merkezin verimli çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Tesisin rehabilitasyon bölümü ise aynı anda 180 kedi ve 60 köpeğin geçici olarak barındırılmasına, bakılmasına ve uzmanlar eşliğinde tedavi edilmesine imkan tanıyacak kapasiteye sahip. Merkez, modern altyapısıyla İstanbul'un en gelişmiş hayvan rehabilitasyon merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.