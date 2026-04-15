İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek ve diğer vektörlerle mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Kent genelinde yürütülen hazırlıklar kapsamında 264 bini aşkın üreme alanı kontrol altına alınırken, çalışmalar bilimsel veriler ve dijital takip sistemleriyle destekleniyor.

BİLİMSEL KURUL REHBERLİĞİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürülen mücadele, 2020 yılında kurulan Vektörle Mücadele Bilim Kurulu’nun belirlediği esaslara göre planlanıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ve California State University’nden uzmanların yer aldığı kurul, mücadele stratejilerini bilimsel temele dayandırıyor.

568 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR

İstanbul genelindeki çalışmalar, Avrupa Yakası’nda 4, Anadolu Yakası’nda 3 olmak üzere toplam 7 merkezden koordine ediliyor. 568 personel ve 182 araçtan oluşan ekipler, kentsel ve kırsal alanlarda belirlenen 264 bin 393 üreme noktasını yıl boyunca düzenli olarak denetliyor.

İBB, tüm üreme alanlarını Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı üzerinden dijital ortama taşıdı. Saha ekiplerinin çalışmaları mobil uygulamalarla anlık olarak izlenirken, toplanan larva örnekleri laboratuvarlarda incelenerek tür tespiti yapılıyor. Bu yöntemle riskler erken aşamada belirlenerek hızlı müdahale imkanı sağlanıyor.

DRONE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEVREDE

Yaz dönemi öncesinde larva, kemirgen ve kapalı alanlara yönelik müdahaleler artırıldı. Rutin uygulamalara ek olarak bazı bölgelerde drone ile ilaçlama yapılırken, istilacı türlere karşı WALS cihazları kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde Batı Nil Virüsü riskine karşı izleme çalışmaları da sürdürülüyor.

İBB, saha çalışmalarının yanı sıra halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. Hazırlanan bilgilendirici materyallerle vatandaşların sürece katkı sağlaması hedeflenirken, ekiplerin eğitimleri ve teknik hazırlıkları tamamlanarak yaz sezonuna hazır hale gelindi.