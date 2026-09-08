Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul’da Sivaslıların en çok yaşadığı 5 adres belli oldu: Zirvede o ilçe var

İstanbul’da yaşayan Sivaslıların en yoğun olduğu ilçeler belli oldu. Avrupa ve Anadolu Yakası’ndan 5 ilçenin öne çıktığı listede zirve dikkat çekti. Yoğun Sivaslı nüfusu ve hemşehri kültürüyle ilk sıradaki ilçe “Yeni Sivas” olarak anılıyor.

Kaynak: Diğer
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İstanbul’da Sivaslıların en çok yaşadığı 5 adres belli oldu: Zirvede o ilçe var - Resim: 1

İstanbul’daki Sivaslıların adresleri belli oldu
Türkiye’nin farklı şehirlerinden yoğun göç alan İstanbul’da Sivaslı nüfusunun öne çıktığı ilçeler sıralandı. Megakentin iki yakasında 5 ilçe, Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı bölgeler arasında gösterildi.

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İstanbul’da Sivaslıların en çok yaşadığı 5 adres belli oldu: Zirvede o ilçe var - Resim: 2

Zirvede Bağcılar var
Listenin ilk sırasında Bağcılar yer aldı. İlçe, İstanbul’daki Sivaslıların en yoğun yaşadığı bölge olarak öne çıkarken, güçlü hemşehri yapılanması ve mahalle kültürü nedeniyle “Yeni Sivas” benzetmesiyle anılıyor.

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İstanbul’da Sivaslıların en çok yaşadığı 5 adres belli oldu: Zirvede o ilçe var - Resim: 3

Anadolu Yakası’nda Ümraniye öne çıktı
İkinci sırada Ümraniye yer aldı. Anadolu Yakası’nda yaşayan Sivaslıların yoğun olarak tercih ettiği ilçelerden biri olan Ümraniye, listenin bu yakadaki en dikkat çeken noktası oldu.

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İstanbul’da Sivaslıların en çok yaşadığı 5 adres belli oldu: Zirvede o ilçe var - Resim: 4

Pendik de listede
Sivaslı nüfusunun yoğun olduğu ilçelerden biri de Pendik. Yerleşim alanları ve iş imkanları nedeniyle Sivaslı ailelerin tercih ettiği bölgeler arasında gösteriliyor.

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İstanbul’da Sivaslıların en çok yaşadığı 5 adres belli oldu: Zirvede o ilçe var - Resim: 5

Kağıthane yıllardır göç alıyor
Avrupa Yakası’nda Sivaslı nüfusunun yoğunlaştığı bir diğer nokta Kağıthane oldu. İlçe, uzun yıllardır devam eden Sivas’tan İstanbul’a göçün önemli adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.

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İstanbul’da Sivaslıların en çok yaşadığı 5 adres belli oldu: Zirvede o ilçe var - Resim: 6

İlk 5’i Sultangazi tamamladı
Listenin öne çıkan bir diğer ilçesi Sultangazi oldu. Mahalle yaşamı ve hemşehri dayanışmasıyla Sivas kültürünün İstanbul’daki güçlü adreslerinden biri olarak gösterilen ilçe, sıralamadaki yerini aldı.

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