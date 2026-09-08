İstanbul’daki Sivaslıların adresleri belli oldu
Türkiye’nin farklı şehirlerinden yoğun göç alan İstanbul’da Sivaslı nüfusunun öne çıktığı ilçeler sıralandı. Megakentin iki yakasında 5 ilçe, Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı bölgeler arasında gösterildi.
İstanbul’da Sivaslıların en çok yaşadığı 5 adres belli oldu: Zirvede o ilçe var
İstanbul’da yaşayan Sivaslıların en yoğun olduğu ilçeler belli oldu. Avrupa ve Anadolu Yakası’ndan 5 ilçenin öne çıktığı listede zirve dikkat çekti. Yoğun Sivaslı nüfusu ve hemşehri kültürüyle ilk sıradaki ilçe “Yeni Sivas” olarak anılıyor.Kaynak: Diğer
İstanbul’daki Sivaslıların adresleri belli oldu
Zirvede Bağcılar var
Listenin ilk sırasında Bağcılar yer aldı. İlçe, İstanbul’daki Sivaslıların en yoğun yaşadığı bölge olarak öne çıkarken, güçlü hemşehri yapılanması ve mahalle kültürü nedeniyle “Yeni Sivas” benzetmesiyle anılıyor.
Anadolu Yakası’nda Ümraniye öne çıktı
İkinci sırada Ümraniye yer aldı. Anadolu Yakası’nda yaşayan Sivaslıların yoğun olarak tercih ettiği ilçelerden biri olan Ümraniye, listenin bu yakadaki en dikkat çeken noktası oldu.
Pendik de listede
Sivaslı nüfusunun yoğun olduğu ilçelerden biri de Pendik. Yerleşim alanları ve iş imkanları nedeniyle Sivaslı ailelerin tercih ettiği bölgeler arasında gösteriliyor.
Kağıthane yıllardır göç alıyor
Avrupa Yakası’nda Sivaslı nüfusunun yoğunlaştığı bir diğer nokta Kağıthane oldu. İlçe, uzun yıllardır devam eden Sivas’tan İstanbul’a göçün önemli adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.
İlk 5’i Sultangazi tamamladı
Listenin öne çıkan bir diğer ilçesi Sultangazi oldu. Mahalle yaşamı ve hemşehri dayanışmasıyla Sivas kültürünün İstanbul’daki güçlü adreslerinden biri olarak gösterilen ilçe, sıralamadaki yerini aldı.