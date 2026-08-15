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Kaynak: DHA

İstanbul’da kaçak silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükçekmece’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan T.Y. ve F.A. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte kent genelinde kaçak silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EVLERİ TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE BELİRLENDİ

Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunda Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede gerçekleştirilen fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi.

Belirlenen evlere düzenlenen operasyonda T.Y. ve F.A. gözaltına alındı. Yapılan incelemede T.Y.’nin 3, F.A.’nın ise 9 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Şüphelilerin kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli olaylarla bağlantılı oldukları tespit edildi.

23 TABANCA VE 313 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 16 tabanca sürgüsü, 37 şarjör ve 313 fişek bulundu.

Polis ekipleri ayrıca 30,9 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlemler başlatıldı.