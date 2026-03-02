İstanbul Gaziosmanpaşa'da silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa'da yapılan istihbari çalışmalarda bir kişinin silah ticareti yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, dün (1 Şubat) sokakta durduruldu. Y.Ç.T. (31) isimli şüphelinin üst aramasında tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise 13 kurusıkıdan çevirme tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 5 namlu ve 19 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.