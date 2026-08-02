İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi

İstanbul'da yılın en sıcak günleri bekleniyor
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da bu hafta etkili olacak sıcak hava dalgasıyla birlikte 2026 yılının en sıcak günlerinin yaşanacağını açıkladı.
İstanbul'da yılın en sıcak günleri bekleniyor
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da bu hafta etkili olacak sıcak hava dalgasıyla birlikte 2026 yılının en sıcak günlerinin yaşanacağını açıkladı.
Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hızla yükseleceğini belirten Tek, bazı ilçelerde termometrelerin 40 dereceye yaklaşacağını ifade etti.
Perşembe günü sıcaklık zirve yapacak
Adil Tek, İstanbul'da bugün 26 ila 29 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren 30 derecenin altına düşmeyeceğini söyledi.
Tek, perşembe günü kent genelinde sıcaklıkların 35-36 derece seviyelerine çıkacağını, bazı ilçelerde ise 40 dereceye yaklaşmasının beklendiğini kaydetti.
En sıcak ilçeleri açıkladı
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre özellikle iç kesimlerde bulunan Sancaktepe ve Sultanbeyli ile Avrupa Yakası'nda Sultangazi, ayrıca Büyükçekmece ve Tuzla çevresinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.
"2026'nın en sıcak günleri olacak"
Tek, etkili olacak sıcak hava dalgasının yılın en sıcak dönemlerinden biri olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"2026'nın en sıcak günleri olarak tanımlayabiliriz. Temmuz ayı mevsim normalleri civarında geçti ancak ağustos ayında daha sıcak bir dönem bizi bekliyor."
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ayrıca sıcak havanın eylül ve ekim aylarında da etkisini sürdürebileceğini belirterek, yaz mevsiminin bu yıl daha uzun hissedileceğini söyledi.
Deniz suyu sıcaklığı yeniden yükselecek
Son günlerde etkili olan poyraz nedeniyle İstanbul Boğazı'nda deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 7-8 derece düştüğünü belirten Tek, kuvvetli rüzgarın yüzeydeki sıcak suyu Marmara'ya taşımasıyla dipteki soğuk suyun yüzeye çıktığını ifade etti.
Poyrazın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte pazartesi gününden itibaren deniz suyu sıcaklıklarının da kademeli olarak normal seviyelerine döneceğini söyledi.
Eyyam-ı Bahur etkisi başlıyor
Adil Tek, ağustos ayının ilk haftasında Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında sıcaklıkların belirgin şekilde artacağını belirtti.
Geçmişte "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılan en sıcak yaz günlerinin bu hafta yeniden etkisini göstereceğini ifade eden Tek, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.