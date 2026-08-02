Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi

İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da bu hafta 2026'nın en sıcak günlerinin yaşanacağını belirtti. Poyrazın etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların hızla yükseleceğini ifade eden Tek, kentin bazı noktalarında yılın en yüksek sıcaklıklarının görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 1

İstanbul'da yılın en sıcak günleri bekleniyor

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da bu hafta etkili olacak sıcak hava dalgasıyla birlikte 2026 yılının en sıcak günlerinin yaşanacağını açıkladı.

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 2

Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hızla yükseleceğini belirten Tek, bazı ilçelerde termometrelerin 40 dereceye yaklaşacağını ifade etti.

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 3

Perşembe günü sıcaklık zirve yapacak

Adil Tek, İstanbul'da bugün 26 ila 29 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren 30 derecenin altına düşmeyeceğini söyledi.

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 4

Tek, perşembe günü kent genelinde sıcaklıkların 35-36 derece seviyelerine çıkacağını, bazı ilçelerde ise 40 dereceye yaklaşmasının beklendiğini kaydetti.

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 5

En sıcak ilçeleri açıkladı

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre özellikle iç kesimlerde bulunan Sancaktepe ve Sultanbeyli ile Avrupa Yakası'nda Sultangazi, ayrıca Büyükçekmece ve Tuzla çevresinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 6

"2026'nın en sıcak günleri olacak"

Tek, etkili olacak sıcak hava dalgasının yılın en sıcak dönemlerinden biri olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2026'nın en sıcak günleri olarak tanımlayabiliriz. Temmuz ayı mevsim normalleri civarında geçti ancak ağustos ayında daha sıcak bir dönem bizi bekliyor."

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 7

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ayrıca sıcak havanın eylül ve ekim aylarında da etkisini sürdürebileceğini belirterek, yaz mevsiminin bu yıl daha uzun hissedileceğini söyledi.

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 8

Deniz suyu sıcaklığı yeniden yükselecek

Son günlerde etkili olan poyraz nedeniyle İstanbul Boğazı'nda deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 7-8 derece düştüğünü belirten Tek, kuvvetli rüzgarın yüzeydeki sıcak suyu Marmara'ya taşımasıyla dipteki soğuk suyun yüzeye çıktığını ifade etti.

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 9

Poyrazın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte pazartesi gününden itibaren deniz suyu sıcaklıklarının da kademeli olarak normal seviyelerine döneceğini söyledi.

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 10

Eyyam-ı Bahur etkisi başlıyor

Adil Tek, ağustos ayının ilk haftasında Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında sıcaklıkların belirgin şekilde artacağını belirtti.

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İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi - Resim: 11

Geçmişte "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılan en sıcak yaz günlerinin bu hafta yeniden etkisini göstereceğini ifade eden Tek, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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