İstanbul'da sıcaklık alarmı, sıcak havalar geliyor: Uzmanlar tarih verdi

"2026'nın en sıcak günleri olacak"

Tek, etkili olacak sıcak hava dalgasının yılın en sıcak dönemlerinden biri olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2026'nın en sıcak günleri olarak tanımlayabiliriz. Temmuz ayı mevsim normalleri civarında geçti ancak ağustos ayında daha sıcak bir dönem bizi bekliyor."