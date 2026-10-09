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Kaynak: İHA

Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 150 milyon liralık dolandırıcılık ağını deşifre etti.

Yasadışı bir bahis şebekesini mercek altına alan siber polisi, kirli para trafiğini deşifre etti, operasyon için hemen düğmeye bastı. Yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 150 milyon TL’nin, Arnavutköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığı emniyet birimlerince belirlendi.



Yapılan çalışmalarda; para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların "elden teslim" alınacağını tespit eden ekipler, paranın el değiştireceği sırada başlatılan operasyonda suç gelirleriyle bağlantılı 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el koydu.

Düzenlenen ilk operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, suç unsuru paralara el konulduğu aktarıldı.

Çalışmalarını derinleştiren Siber Polisi, operasyonun devamında; para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri belirlenen 11 kişiyi daha "şüpheli" olarak gözaltına aldı.

Baskınlarda yapılan aramalarda, şüphelilere ait banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal, 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konulduğu belirtildi.

Bahis parasını kuyumcu üzerinden aklamakla suçlanan 12 kuşkulu, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların, bura