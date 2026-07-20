Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede

İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede

Yaz sıcaklarından kaçmak isteyenler havuzlara yönelirken, günübirlik serinlemenin maliyeti bu yıl ciddi şekilde arttı.

Kaynak: Diğer
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İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede - Resim: 1

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte İstanbul’da tatil yapamayan vatandaşlar serinlemek için otel ve tesis havuzlarını tercih ediyor. Ancak bu tercihin maliyeti her geçen yıl daha da yükseliyor.

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İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede - Resim: 2

Fiyatlar 450 Euro’ya kadar çıkıyor

Şehirde havuz giriş ücretleri tesislere göre değişiklik gösterirken, fiyatlar 1.100 TL’den başlayıp lüks otellerde 450 Euro’ya kadar ulaşıyor. Özellikle Boğaz hattındaki oteller, en yüksek ücretleri talep eden tesisler arasında yer alıyor.

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İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede - Resim: 3

Çırağan Palace Kempinski’de günlük havuz kullanımı, öğle yemeği dahil kişi başı 450 Euro ile listenin zirvesinde bulunuyor. Four Seasons ve Mandarin Oriental Bosphorus’ta ise giriş ücretleri hafta içi 200 Euro’dan başlıyor.

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İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede - Resim: 4

Anadolu Yakası daha uygun

Anadolu Yakası’ndaki tesislerde fiyatlar nispeten daha düşük seviyelerde seyrediyor. Marriott İstanbul Asia’da giriş ücretleri 3 bin TL’den başlarken, Wyndham Grand Kalamış Marina’da bu rakam 100 Euro civarında.

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İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede - Resim: 5

Büyükada’daki bazı tesislerde hafta sonu fiyatları 10 bin TL’ye kadar çıkarken, Pendik’teki otellerde daha uygun seçenekler bulunabiliyor.

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İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede - Resim: 6

Alternatif tesisler de var

Otel havuzlarına kıyasla özel tesisler ve aquaparklar daha ekonomik alternatifler sunuyor. Maltepe Dragos Kulüp’te giriş ücretleri 1.100 TL’den başlarken, Ataköy Marina’daki Nosta Costa’da 1.500 TL seviyesinde.

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İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede - Resim: 7

Tuzla’daki Marina Aquapark Waterland’da ise yetişkin biletleri 1.699 TL, çocuk biletleri ise 1.589 TL olarak uygulanıyor.

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İstanbul’da serinlemenin faturası ağır: Havuz fiyatları rekor seviyede - Resim: 8

İstanbul’da şehirden ayrılmadan serinlemek isteyenler için havuzlar önemli bir alternatif olmaya devam ederken, özellikle lüks segmentteki fiyatlar dikkat çekiyor.

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