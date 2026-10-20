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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul ve Kocaeli'de şiddetli yağıştan sonra yaşanan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Şehir genelinde 14 Ekim tarihinde etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra meydana gelen sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar devam ediyordu. İstanbul ve Kocaeli'de kaybolan 10 kişiyi arama çalışmaları deniz polisi ve helikopterle devam ediyordu.

Sel felaketi ile ilgili bir acı haber daha geldi. Selde kaybolan Ahmet Derin’in aracının sürüklendiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

SON KAYIP KİŞİ DE BULUNDU

İstanbul Haliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olduğu belirtiliyor. Derin'in cansız bedeninin bulunmasıyla beraber İstanbul ve Kocaeli'deki can kaybı sayısı 10'a çıktı. Derin, aracının sel sularına kapılması sonucu sürüklenerek kaybolmuştu.