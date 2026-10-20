Kaynak: İHA

14 Ekim’de İstanbul genelinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde taşan derelerden yayılan sular cadde ve sokakları kapladı. Sel sularına kapılan çok sayıda araç sürüklenirken otomobillerde maddi hasar oluştu.

HASARLI ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE SANAYİYE GÖTÜRÜLÜYOR

Sel felaketinin ardından bölgede zarar gören araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Otoparklara çekilen otomobiller de sahipleri tarafından teslim alınarak çekici yardımıyla sanayi bölgelerine taşınıyor. Sel sularının araçlarda oluşturduğu hasarın giderilmesi için tamir ve bakım süreci başlatılırken Ayazağa’da felaketin izlerinin silinmesi için çalışmalar sürüyor.

"PLAKALAR SÖKÜLÜP PERTE ÇIKARTACAĞIZ"

Selden etkilenen araç sahiplerinden Hikmet Özdemir, otomobilinin çamurla kaplandığını ve servise götürüleceğini belirterek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben Ayazağa Mahallesi'nde yaşıyorum. Arabamı evimin önüne park etmiştim ancak sel suları araca ulaştı. Aracı buraya getirttik, şimdi servise götürüp durumuna baktıracağız. İçerisi tamamen suyla dolmuş durumda. Otomatik vitesli olduğu için kullanılabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle plakalarını söktürüp aracın hurdaya ayrılması için işlem yapacağız. Çekici şu anda geldi, otomobili onunla servise taşıyacağız. Onarılabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Elektronik aksamın tamamı su ve çamur altında kaldı."