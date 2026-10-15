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İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış sırasında, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak elektrik akımına kapıldı. Işıldak, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye ulaştırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre, Mahmut'un ayakkabılarının ıslanmasını önlemek için çıkarıp yalın ayak yürüdüğü ifade edildi. Beş kardeşi olan Mahmut'un, din hocası olan babasını da altı ay önce kaybettiği öğrenildi. Yakınları,Mahmut'un cenazesinin Düzce'de defnedileceğini söyledi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Valiliği, konuya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığını

bildirdi.

Fatih Belediyesi ise olayın yaşandığı noktada belediye tarafından yürütülen herhangi bir yol kazısı veya altyapı çalışması bulunmadığını iddia etti.

Belediyenin açıklamasında, "Olayın nedenlerinin belirlenmesine yönelik süreci ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.