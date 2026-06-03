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İstanbul kültür sanat hayatının önemli etkinliklerinden biri olan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, anlamlı bir sezon finaline ev sahipliği yaptı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen "Opera Studio" konser serisi, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen son konserle bu sezonki perdesini kapattı.

VAKIF İŞBİRLİĞİYLE GENÇ YETENEKLERE ULUSLARARASI EĞİTİM

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde, Sedat-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı ortaklığıyla hayata geçirilen "Opera Studio İstanbul" projesi, 2025-2026 sanat sezonunda kapılarını genç yeteneklere açtı.

Proje kapsamında genç opera şarkıcıları, dünya çapında kariyer yapmış orkestra şefleri, pedagoglar ve opera sanatçılarının yönetimindeki ustalık atölyelerine dahil oldu. Yoğun geçen eğitim döneminde genç sanatçılara şu alanlarda dersler verildi:

Vokal tekniği ve repertuvar gelişimi

Reji ve dramaturji uygulamaları

Kariyer yönetimi

OPERA SANATININ TARİHSEL STİLLERİNİN YORUMLANMASI

Eğitim sürecinin yanı sıra sezon boyunca İDOB'un düzenlediği çeşitli konser ve opera eserlerinde de sahne alma fırsatı bulan genç solistler, bu birikimlerini sezon finali konserinde izleyicilerin beğenisine sundu.

KLASİK DÖNEM BESTECİLERİNİN ESERLERİ YANKILANDI

Gecede sahne alan genç solistler Derin Akdeniz, Sinem Güç, İpek Zehra Evre, İrem Büşra Bayır, Efe Doğrukul, Erencan Karadi, Uğur Etiler, Arda Durgut, Talip Savranbaşı ve Berke Tükenmez'e piyanoda Gizem Dalkılıç eşlik etti.

Geniş bir repertuvarın sunulduğu konserde; Ambroise Thomas, Gustave Charpentier, Leo Delibes, George Frideric Handel, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Richard Wagner, Carl Orff ve Otto Nicolai gibi dünya klasiklerine yön veren ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Konserin sonunda, İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, projeye sağladığı büyük katkılar ve emeklerinden dolayı Prof. Güzin Gürel'e teşekkür ederek bir takdir plaketi takdim etti.