Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu (ŞALFED) Kadın Kolları tarafından büyük emek ve özenle hazırlanan “Yöresel Lezzetler Kermesi”, İstanbul Üsküdar’daki Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.



Şalpazarı (Ağasar) mutfağının eşsiz tatlarının sergilendiği kermeste; sırgan (ısırgan) yemeği, karalahana sarması, Ağasar balıyla lezzetlendirilen yağlı bişi, yöresel keşkek, mısır ekmeği ve tereyağıyla kavrulmuş fasulye turşusu gibi birçok özel lezzet katılımcılarla buluşturuldu. Kadınların el emeğiyle hazırladığı bu ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.



ŞALFED Kadın Kolları’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlik, yalnızca bir lezzet buluşması olmanın ötesine geçerek; kadın emeğinin görünür kılındığı, dayanışmanın toplumsal faydaya dönüştüğü anlamlı bir organizasyon olarak öne çıktı. Şalpazarı’nın emekçi kadınları, hazırladıkları yöresel lezzetlerle sofralara bereket katarken, sergiledikleri birlik ve beraberlikle gönülleri ısıttı.



Kermese; AK Parti MKYK Üyesi Av. Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkan Vekili ve Şalpazarı Eğitim Vakfı/ Eğitim Derneği Başkanı Hasan Keskin, Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Harun Özdemir, AK Parti Üsküdar Meclis Üyesi Muammer Çolak, ŞALFED’e bağlı dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlikte üretmenin ve aynı sofrada emeği paylaşmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiği kermeste imece kültürü adeta yeniden hayat buldu. Dayanışmanın büyüdüğü bu anlamlı etkinlikte, her lokmada emek, her tebessümde umut vardı. “Şalpazarı Çepni kadınının olduğu yerde üretim, paylaşım ve umut vardır” anlayışı hakimdi.



ŞALFED Kadın Kolları Başkanı Ayşe Karagöz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bu eşsiz lezzetleri hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kadın Kolları olarak kültürden sanata uzanan bu yolda, hayatın tüm güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak için çalışıyoruz. Burası emeğin, dayanışmanın ve umudun bir araya geldiği bir hikâyedir. Kermesimize gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etti. Katılan ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz.”



Kadın emeğini taçlandıran bu özel organizasyon, hem kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sundu hem de toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koydu. Etkinlikte yöresel sanatçı Yener Kandil’in sahne almasıyla birlikte horon halkaları kuruldu, katılımcılar Karadeniz kültürünü doyasıya yaşadı.