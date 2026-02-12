İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “resmi belgede sahtecilik” ve “göçmen kaçakçılığı” suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Fatih’te bir şüphelinin sahte pasaport, kimlik kartı ve vize etiketi temin ederek dağıtımını yaptığı belirlendi. Çalışmalar kapsamında 28 Ocak 2026’da sahte belge aldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Adreste yapılan aramada 19 adet sahte belge ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sahte belgelerin teslimatını yaptığı belirlenen şüpheliyi de düzenlenen operasyonla yakaladı. İkametinde yapılan aramalarda 134 sahte pasaport, 26 kimlik kartı ve sürücü belgesi ile 41 vize etiketi bulundu.

6 ilçede eş zamanlı baskın

Şüphelinin bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 kişi için Beylikdüzü, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Esenyurt’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda adeta sahte belge üretim atölyesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda; 532 farklı ülkeye ait pasaport, 93 kimlik kartı ve sürücü belgesi, 110 vize etiketi,15 bin adet pasaport yapımında kullanılan değerli kağıt, 4 bin 100 pasaport dış kapağı, 11 bin 150 pasaport iç sayfası

200 hologram, 600 laminasyon filmi, 90 metal kalıp ile birlikte çok sayıda baskı, kazıma, laminasyon ve kart basım makinesi ele geçirildi.

9 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.