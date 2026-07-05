İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, evrakta sahtecilik yapılarak gerçekleştirilen yasa dışı insan taşımacılığının engellenmesi amacıyla operasyonel faaliyet gerçekleştirdi.
Ekipler, bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezindeki gönderilerini inceledi.
Farklı kişiler adına düzenlenen 12 kargo gönderisine saklanmış 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi.
Söz konusu kargoları bıraktığı belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.
Şüpheli A.E.M. merkeze gönderi bırakırken, polis ekiplerince gözaltına aldı.
Kargo kolilerinde 4 sahte vize etiketi, birer pasaport, kimlik kartı, sürücü belgesi, giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.