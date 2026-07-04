Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle birçok ilçede yollar göle döndü, rögarlar taştı ve alt geçitleri su bastı.

İstanbul’da sağanak kabusu: Megakentte yollar göle döndü - Resim : 1

AVRUPA YAKASI’NDA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi ve Kağıthane’de etkili olan sağanak:

Yollarda su birikintilerine neden oldu
Trafikte aksamalar yaşandı

İstanbul’da sağanak kabusu: Megakentte yollar göle döndü - Resim : 2

VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Zincirlikuyu’daki alt geçitte yaşanan su taşkını nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Şişli ve Mecidiyeköy’de zor anlar
Şişli’de:

19 Mayıs Mahallesi’nde esnaf rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı
Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde taşan rögarlar trafiği olumsuz etkiledi
Mecidiyeköy Meydanı’nda ise araçlar:

Tekerlek seviyesine ulaşan su içinde ilerlemek zorunda kaldı

Fulya Mahallesi’nde bir motosiklet sürücüsü aracını kurtarmaya çalışırken, Yayla Mahallesi’nde bir motosiklet suya kapılarak sürüklendi.

İstanbul’da sağanak kabusu: Megakentte yollar göle döndü - Resim : 3

SULTANGAZİ’DE SU SEVİYESİ KALDIRIMI AŞTI

Sultangazi’de:

Yollarda biriken su kaldırım seviyesini geçti
Bazı araçların tekerlekleri tamamen su altında kaldı
Akar Caddesi’nde ise istinat duvarından yola yoğun su akışı dikkat çekti.

Kapalı Çarşı’da su baskını
Fatih’te bulunan Kapalı Çarşı’nın bir bölümünde:

İstanbul’da sağanak kabusu: Megakentte yollar göle döndü - Resim : 4

YAĞMUR SUYU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Esnaf, suyun iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba harcadı
Anadolu Yakası’nda da etkili oldu
Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar’da:

Gök gürültülü sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü
Çekmeköy’de bir vatandaş, tıkanan rögarı sopa yardımıyla açmaya çalıştı.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, altyapı yetersizliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, yağışın etkisinin yer yer devam etmesi bekleniyor.

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