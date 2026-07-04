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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle birçok ilçede yollar göle döndü, rögarlar taştı ve alt geçitleri su bastı.

AVRUPA YAKASI’NDA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi ve Kağıthane’de etkili olan sağanak:

Yollarda su birikintilerine neden oldu

Trafikte aksamalar yaşandı

VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Zincirlikuyu’daki alt geçitte yaşanan su taşkını nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Şişli ve Mecidiyeköy’de zor anlar

Şişli’de:

19 Mayıs Mahallesi’nde esnaf rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı

Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde taşan rögarlar trafiği olumsuz etkiledi

Mecidiyeköy Meydanı’nda ise araçlar:

Tekerlek seviyesine ulaşan su içinde ilerlemek zorunda kaldı

Fulya Mahallesi’nde bir motosiklet sürücüsü aracını kurtarmaya çalışırken, Yayla Mahallesi’nde bir motosiklet suya kapılarak sürüklendi.

SULTANGAZİ’DE SU SEVİYESİ KALDIRIMI AŞTI

Sultangazi’de:

Yollarda biriken su kaldırım seviyesini geçti

Bazı araçların tekerlekleri tamamen su altında kaldı

Akar Caddesi’nde ise istinat duvarından yola yoğun su akışı dikkat çekti.

Kapalı Çarşı’da su baskını

Fatih’te bulunan Kapalı Çarşı’nın bir bölümünde:

YAĞMUR SUYU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Esnaf, suyun iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba harcadı

Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar’da:

Gök gürültülü sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü

Çekmeköy’de bir vatandaş, tıkanan rögarı sopa yardımıyla açmaya çalıştı.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, altyapı yetersizliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, yağışın etkisinin yer yer devam etmesi bekleniyor.