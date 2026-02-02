İstanbul’da etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, İstanbul Boğazı’nda dikkat çekici bir çevre kirliliğine neden oldu.

Yağışların ardından Sarıyer’de bulunan İSKİ Atıksu Arıtma Tesisi’nin önündeki Kanlıkavak Deresi’nden Boğaz’a yoğun miktarda çamurlu su aktı. Dereden taşınan çamur ve tortu nedeniyle İstanbul Boğazı’nın bir bölümü kahverengine döndü.

Şiddetli yağışın etkisiyle derede su seviyesi hızla yükselirken, yağmurla birlikte sürüklenen çamur, atık ve toprak parçaları doğrudan Boğaz’a ulaştı.

Bu durum, özellikle kıyıya yakın noktalarda kirli ve bulanık bir görüntü oluşmasına yol açtı. Boğaz’da meydana gelen kahverengi renk değişimi vatandaşların dikkatini çekti.