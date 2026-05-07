İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü IŞİD'in deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takibi operasyona dönüştürdü.

11 GÖZALTI VAR

Örgütle iltisaklı olduğu belirlenen ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaparak eleman devşirme/sempati oluşturma faaliyetleri yürüten şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi.

Şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

DİJİTAL FAALİYETLER MERCEK ALTINDA

Operasyonun odak noktasını, örgütün dijital dünyadaki varlığı oluşturdu. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin özellikle sosyal medya kanallarını birer propaganda aracına dönüştürdüğü belirlendi. Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.