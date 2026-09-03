Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi

İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi

İstanbul’da sabah saatlerinde genel trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaşırken Anadolu Yakası kızıla büründü. Köprü bağlantılarında araçlar kilitlenirken, Avrupa Yakası’nda sahil ve kuzey aksları nefes aldırdı.

Kaynak: Diğer
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İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi - Resim: 1

İstanbul trafiginde günün ilk saatlerinde trafiğin en ağır yükünü Anadolu Yakası çekti.

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İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi - Resim: 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi’nin (UYM) verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saat 08.05 itibarıyla yüzde 58’e ulaştı.

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İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi - Resim: 3

Günün ilk saatlerinde trafiğin en ağır yükünü Anadolu Yakası çekti. Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe hattında harita kızıla bürünürken, Boğaz köprülerinin bağlantı yollarında da araçlar adım adım ilerleyebildi.

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İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi - Resim: 4

Avrupa Yakası’nda ise ulaşım görece daha rahattı. Şişli çevresinde orta düzeyde bir yoğunluk gözlendi.

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İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi - Resim: 5

Sarıyer, kuzey aksı, Fatih ve güney sahil yolunda trafiğin açık olduğu bildirildi.

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İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi - Resim: 6
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İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi - Resim: 7
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İstanbul'da sabah trafiği yüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi - Resim: 8
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