İstanbul'da sabah trafiği tüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi

Günün ilk saatlerinde trafiğin en ağır yükünü Anadolu Yakası çekti. Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe hattında harita kızıla bürünürken, Boğaz köprülerinin bağlantı yollarında da araçlar adım adım ilerleyebildi.