İstanbul trafiginde günün ilk saatlerinde trafiğin en ağır yükünü Anadolu Yakası çekti.
İstanbul'da sabah trafiği tüzde 60’a ulaştı: Anadolu yakası kilitlendi
İstanbul’da sabah saatlerinde genel trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaşırken Anadolu Yakası kızıla büründü. Köprü bağlantılarında araçlar kilitlenirken, Avrupa Yakası’nda sahil ve kuzey aksları nefes aldırdı.Kaynak: Diğer
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi’nin (UYM) verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saat 08.05 itibarıyla yüzde 58’e ulaştı.
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Günün ilk saatlerinde trafiğin en ağır yükünü Anadolu Yakası çekti. Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe hattında harita kızıla bürünürken, Boğaz köprülerinin bağlantı yollarında da araçlar adım adım ilerleyebildi.
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Avrupa Yakası’nda ise ulaşım görece daha rahattı. Şişli çevresinde orta düzeyde bir yoğunluk gözlendi.
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Sarıyer, kuzey aksı, Fatih ve güney sahil yolunda trafiğin açık olduğu bildirildi.
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