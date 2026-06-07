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İstanbul'da Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip tek katlı çöp kovası ile plastik eşyaların depolandığı yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi gitti.

Kısa sürede büyüyen ve deponun büyük bir bölümünü saran alevleri söndürmek için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine intikal etti.

Köpüklü suyla dört farklı yerden yangına müdahale eden ekipler alevlerin, deponun yan tarafındaki diğer depolara sıçramasının önüne geçerek felaket önlendi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun duman nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı yangında maddi hasar gerçekleşti.