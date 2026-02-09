İstanbul’da 10 Şubat 2026 Salı günü, planlanan bakım ile yatırım faaliyetleri sebebiyle elektrik kesintileri uygulanacak.
İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak
BEDAŞ, 10 Şubat 2026 Salı günü İstanbul genelinde planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin saatler sürebileceği belirtilirken, program ilçe bazında açıklandı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre, şehrin farklı ilçelerinde yapılacak çalışmaların bazı noktalarda uzun süreli olabileceği aktarıldı.
İstanbul’da haftanın başlamasıyla birlikte çok sayıda vatandaş elektrik kesintisi olup olmayacağını araştırıyor.
BEDAŞ, 10 Şubat 2026 Salı gününe ilişkin planlı kesinti programını kamuoyuyla paylaştı.
Altyapı güçlendirme, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilerin
kentin birçok ilçesini etkileyeceği belirtilirken, özellikle Avrupa Yakası’nda bazı bölgelerde
kesinti süresinin 8–9 saate ulaşabileceği bildirildi.
10 ŞUBAT’TA İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MI?
BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti listesine göre, 10 Şubat 2026 tarihinde
İstanbul’un farklı ilçelerinde, belirlenen zaman aralıklarında elektrik kesintileri yapılacak.
İlçe ve mahalle bazında sürdürülecek çalışmaların tamamlanmasının ardından
elektrik enerjisinin aşamalı şekilde yeniden verileceği kaydedildi.
Arnavutköy
Beyoğlu
Fatih
Sarıyer
Esenyurt
Beylikdüzü
Kağıthane
Küçükçekmece
Bayrampaşa
Eyüpsultan
Büyükçekmece
Bahçelievler
Şişli
Gaziosmanpaşa
Bağcılar
Beşiktaş
Güngören
Avcılar
Zeytinburnu