Anasayfa Gündem İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak

BEDAŞ, 10 Şubat 2026 Salı günü İstanbul genelinde planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin saatler sürebileceği belirtilirken, program ilçe bazında açıklandı.

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 1

İstanbul’da 10 Şubat 2026 Salı günü, planlanan bakım ile yatırım faaliyetleri sebebiyle elektrik kesintileri uygulanacak.

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 2

BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre, şehrin farklı ilçelerinde yapılacak çalışmaların bazı noktalarda uzun süreli olabileceği aktarıldı.

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 3

İstanbul’da haftanın başlamasıyla birlikte çok sayıda vatandaş elektrik kesintisi olup olmayacağını araştırıyor.

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 4

BEDAŞ, 10 Şubat 2026 Salı gününe ilişkin planlı kesinti programını kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 5

Altyapı güçlendirme, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilerin

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 6

kentin birçok ilçesini etkileyeceği belirtilirken, özellikle Avrupa Yakası’nda bazı bölgelerde

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 7

kesinti süresinin 8–9 saate ulaşabileceği bildirildi.

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 8

10 ŞUBAT’TA İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MI?

BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti listesine göre, 10 Şubat 2026 tarihinde

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 9

İstanbul’un farklı ilçelerinde, belirlenen zaman aralıklarında elektrik kesintileri yapılacak.

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 10

İlçe ve mahalle bazında sürdürülecek çalışmaların tamamlanmasının ardından

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 11

elektrik enerjisinin aşamalı şekilde yeniden verileceği kaydedildi.

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 12

Arnavutköy
Beyoğlu
Fatih
Sarıyer
Esenyurt

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 13

Beylikdüzü
Kağıthane
Küçükçekmece
Bayrampaşa
Eyüpsultan

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 14

Büyükçekmece
Bahçelievler
Şişli
Gaziosmanpaşa
Bağcılar

İstanbul’da planlı kesinti: Saatlerce elektrik olmayacak - Resim: 15

Beşiktaş
Güngören
Avcılar
Zeytinburnu

