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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre 3,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Adalar olarak belirtildi.

İstanbul'da Adalar açıklarında peş peşe iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, kentte kısa aralıklarla meydana gelen sarsıntıların ilki 2,3, ikincisi ise 3,2 büyüklüğünde ölçüldü.

ADALAR AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 17.33'te Adalar merkezli 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,9 kilometre olarak ölçüldü.

Bu sarsıntıdan yaklaşık 10 dakika sonra, saat 17.43'te yine Adalar merkezli bir deprem kaydedildi. Büyüklüğü 3,2 olarak açıklanan depremin derinliği ise 11,4 kilometre olarak ölçüldü.