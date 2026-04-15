Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul'da 'Örümcek' hırsız dehşeti: Altınlı çantayı kapıp kaçtı

İstanbul’da 'Örümcek' hırsız dehşeti: Altınlı çantayı kapıp kaçtı

İstanbul Kağıthane’de bir hırsız, apartmanın 3’üncü katına dış cepheden tırmandı, uyuyan kadının altın dolu çantasını çaldı ve yine aynı yerden atlayarak kaçtı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakini bir kadın, " Bir anda 3'üncü katın camından birisinin yere atladığını gördük ve orada demirlerden tutunarak nasıl atladığına şoke olduk" dedi.

Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta dolaşan bir şüpheli gözüne kestirdiği apartmanın dış cephesinden tırmanarak 3’üncü kattaki daireye ulaştı. Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu kadınla çocuğunun uyuduğu öğrenildi.

Şüpheli koşarak uzaklaştığı sırada durumu fark eden bir vatandaşın arkasından bağırdığı öğrenildi. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur kadının emniyete giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Mahalle sakini bir kadın, "Bir anda 3'üncü katın camından birisinin yere atladığını gördük ve orada demirlerden tutunarak nasıl atladığına şoke olduk. Bir anda atladı yokuş aşağı kaçmaya başladı.

Daha önce böyle birşey de yaşamamıştık, bayağı korktuk. Abim de burada kamerası var, oradan da izledik zaten. Eve girdik, bizden görüntüleri istedi izledik. Bayağı etkilendik. Ne çaldığını bilmiyorum ama gündüz oldu ve gündüz eve nasıl girdiğine de şaşırdık açıkçası. Bilemiyorum, belki de ev sahibini tanıyordur.

Yani gündüz nasıl olabilir ki. Tanıyor mu, onların oradan çıktığını görüp hemen mi girdiler, nasıl oldu bilmiyorum. Görüntüyü görünce bayağı cesaretli olduklarını düşündüm açıkçası. Hem gündüz giriyorsun hem 3'üncü kattan atlıyorsun. Evet, birisi de sokağın başında bekliyor.

Sanırım gözcüsüydü çünkü el hareketleri gibi bir şeyler yapıyor, onu gördük. Bir kişi gözlüyor, bir kişi de hırsızlığa giriyor. Mesela şu anda olduğu gibi mahallenin sakin saatleri olduğu için kimse birşey yapamadı. Sadece bir bağırış, çağrış, ne oluyor diye herkes cama çıktı" dedi.

Kaynak: DHA
