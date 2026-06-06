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İstanbul Valiliği, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı yeni tedbirleri açıkladı.

15 EKİM 2026 TARİHİNE KADAR YASAK SÜRECEK

Valiliğin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren yasaklandığı belirtildi. Uygulama 15 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Ormanlarda artan insan ve araç yoğunluğu nedeniyle yangın riskini azaltmak amacıyla kararın alındığı aktarıldı. Özellikle ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkabilecek yangınların önüne geçilmesi planlanıyor.

TÜM ORMANLIK ALANLARI KAPSIYOR

Karar ile birlikte mesire alanları, tabiat parkları ve şehir ormanları dışında kalan tüm ormanlık alanlara yaya ya da araçla girişi olmayacak. Öte yandan bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile içmek ve her türlü ateş yakmak da yasak kapsamına girdi.

Sadece ormanlık alanları kapsamıyor, orman içi ve çevresindeki yerleşim bölgelerinin de sıkı şekilde denetleneceği de belirtildi. Anız yakılması ile tarla ve bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsünün ateşe verilmesi de tamamen yasaklandı.

YÜRÜYÜŞ VE SPOR FAALİYETLERİNİN SÜRECEĞİ YERLER

Denetimlerin kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak. Valilik, Polonezköy Tabiat Parkı, Belgrad Ormanı’ndaki bazı alanlar, Aydos Şehir Ormanı, Mihrabat Korusu ve Şamlar Tabiat Parkı gibi belirli bölgelerde piknik, yürüyüş ve spor faaliyetlerinin sürdürülebileceğini ifade etti.

Alınan karara uymayanlara ise idari ve adli işlem uygulanacağı belirtilerek vatandaşlardan kurallara hassasiyetle riayet etmeleri talep edildi.