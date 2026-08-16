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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yer alan E.C. (24), S.Ç. (24), B.U. (19), M.Ş. (28) ve Y.B. (23) yakalanırken, yapılan arama sonucunda Y.B’nin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Çalışmalarını genişleten ekipler, şüphelilerin Kadıköy’de bir iş yerine yönelik eylem hazırlığında oldukları bilgisi geldi.

Şüphelilere talimatı verdiği belirlenen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B’nin (35) ise Esenyurt’ta saklandığı belirlendi.

Esenyurt’taki adrese düzenlenen operasyonda M.B. yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinin ardından şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "6136 sayılı Kanun’a muhalefet", "kasten öldürme", "suç örgütü kurma" ve "suç örgütüne üye olma" suçlarından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.