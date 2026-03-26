İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı anlaşılan, aralarında 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 25 şüpheli tespit edilmişti.
Şüphelilerin, örgütsel ankesör-büfe arama kaydı bulunduğu, geçmiş yıllarda örgüt evlerinde kaldığı, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı ile Bank Asya'da hesabı olduğu belirlenmişti.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında birçok adrese FETÖ operasyonu düzenlendi. 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik 17 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.