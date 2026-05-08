İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığını önlemek amacıyla son bir hafta içinde Ataşehir, Kadıköy ve Arnavutköy ilçelerinde düğmeye bastı. Restoran, gece kulübü ve barları kapsayan denetimlerde, sahte içki üretimine yönelik ciddi bulgulara ulaşıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE MÜHÜRLEME

Halk sağlığını tehlikeye atan kaçakçılara yönelik yapılan aramalarda 2350 litre etil ve metil alkol,

91 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Ayrıca, denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sırasında yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet güçleri, sahte ve kaçak içkiyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.