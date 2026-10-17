Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ulaşım ağını işleten Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada, olumsuz hava koşullarının görüş mesafesi ve yolcu güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

İKİNCİ DUYURUYA KADAR SEFERLER İPTAL

Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka - Taşkışla ve TF2 Eyüp - Piyer Loti teleferik hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacağı bildirildi.

Özellikle turistik ve günlük ulaşımda yoğun olarak kullanılan iki hatta seyahat etmek isteyen vatandaşlar, fırtına engeliyle karşılaştı.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve anlık sefer durumları için resmi kanalları takip etmelerini önerdi.