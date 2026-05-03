İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde yürek burkan bir kaza meydana geldi. Çalıştığı iş yerindeki mesaisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere servisten inen inşaat mühendisi Görkem Selvitop, yol üzerindeki bir İETT durağında otobüs beklemeye başladı. Ancak genç mühendisin bekleyişi, trafik güvenliğini hiçe sayan bir dizi ihmal nedeniyle trajik bir şekilde son buldu.

E Ç isimli sürücünün kontrolündeki kamyonet, iddialara göre büyük bir süratle bulvar üzerinde ilerlediği sırada yerinden çıkmış vaziyetteki rögar kapağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini tamamen kaybeden sürücü, aracı durduramayarak kaldırıma savurdu. O sırada durakta otobüs bekleyen Görkem Selvitop, kontrolsüzce üzerine gelen kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selvitop, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

KAZA TESPİT TUTANAĞINDA İKİ TARAFLI KUSUR

Olayın hemen ardından kaza mahallinde inceleme yapan trafik polisleri, olayın teknik detaylarını içeren kaza tespit tutanağını hazırladı. Tutanağa göre kazanın temel nedeni, yol yüzeyindeki bozukluk ve yerinden çıkan rögar kapağıydı. Sürücü E Ç'nin rögar kapağına çarpmasıyla aracın kontrolünü yitirdiği net bir şekilde belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda, hem direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü E Ç hem de söz konusu yol üzerindeki rögar kapağının bakım ve onarımından sorumlu olan kuruluş asli kusurlu bulundu.

Genç yaşta evladını kaybetmenin derin acısını yaşayan Görkem Selvitop’un yakınları kazanın sadece bir hata değil, uzun süredir ihmal edilen bir güvenlik sorununun sonucu olduğunu dile getirdi. Aile adına açıklamalarda bulunan yakını bölgedeki trafik güvenliği eksikliklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

Gün boyu emek verip çalıştığı iş yerinden evine dönmek isterken bu elim kazaya kurban gitti. Görgü tanıklarının ve kamera kayıtlarının da gösterdiği üzere, arkadan gelen süratli araç, ışıkların önündeki rögar kapağını altına alıp sürükleyerek durakta bekleyen yeğenimin üzerine çıkıyor. Bu yolda daha önce de benzer şekilde pek çok kaza yaşandı. Burada araçları yavaşlatacak hiçbir önlem yok, hız kesici tümsekler veya caydırıcı işaretler eksik. Bu ihmallerin bedelini yeğenim canıyla ödedi. Bizler hem araç sürücüsünden hem de yolla ilgili gerekli bakım ve güvenlik çalışmalarını yapmayan tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.