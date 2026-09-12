Kaynak: DHA

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi trafiği rahatlatmak amacıyla ders saatlerinin değiştirildiği duyuruldu. Kent genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

DERSLER SAAT 10.00’DA BAŞLAYACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, kent genelindeki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

DÜZENLEMEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU DİKKATE ALINDI

Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin trafiğe çıkacağı belirtildi.

Velilerin de öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksamalara yol açmaması amacıyla ders saatlerinde düzenlemeye gidildiği aktarıldı.

GÜVENLİK VURGUSU

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde başlıyor. İl genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacak. Velilerin de öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla önemli bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Alınan karar ile hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor" ifadeleri yer aldı.