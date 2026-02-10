İstanbul Valisi Davut Gül, durumu yetersiz ailelerin çocuklarına verilecek kartlarla aylık 2 bin TL hesabına yatırılacağını ve bu paranın yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek alımında kullanılabileceğini duyurdu.

Proje kapsamında ilk aşamada 20 bin öğrenciye, sonraki etapta ise toplam 100 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Çalışmaya hayırseverler de destek verecek.

İstanbul Valisi Davut Gül, ailelerin gelir durumunun her ilçedeki sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla objektif kriterlerle belirlendiğini söyledi. Vali Gül, çocuklara verilecek kartlarla aylık 2 bin TL hesabına yatırılacağını ve bu paranın yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek alımında kullanılabileceğini açıkladı.

Vali Gül, ilk etapta 20 bin çocuğun yemek giderlerinin İstanbul Valiliği tarafından karşılanacağını, kalan 80 bin öğrencinin yemek ihtiyaçlarının ise Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverler, kurumsal firmalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle karşılanacağını belirtti.