İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor

Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası

Mekan: İstanbul Modern

Tarih: 22 Ocak – 6 Eylül 2026

Bu sergi, Semiha Berksoy’u sadece ressam diye sıkıştırmıyor. Sergi, onun opera, tiyatro, resim, edebiyat ve sinema arasında kurduğu o acayip güçlü bağı bir araya getiriyor. İzleyici, Berksoy’un sahne kimliğiyle resimlerindeki kişisel mitolojinin nasıl iç içe geçtiğini adım adım görüyor.

Seçki, erken dönem desenlerden opera temalı işlere, otoportrelerden büyük ölçekli işlere uzanıyor. Kısacası sergi tek dönem değil, bir hayatın toplam enerjisi gibi.