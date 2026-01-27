Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
Anasayfa Kültür Sanat İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor

İstanbul, 2026’nın ilk aylarında sergi temposunu yükseltiyor. Ocak ve Şubat boyunca şehirde açılan sergiler, sadece “izlenen” değil, içine girilen dünyalar kuruyor. İşte bu dönemin öne çıkan durakları:

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 1

Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası

Mekan: İstanbul Modern
Tarih: 22 Ocak – 6 Eylül 2026

Bu sergi, Semiha Berksoy’u sadece ressam diye sıkıştırmıyor. Sergi, onun opera, tiyatro, resim, edebiyat ve sinema arasında kurduğu o acayip güçlü bağı bir araya getiriyor. İzleyici, Berksoy’un sahne kimliğiyle resimlerindeki kişisel mitolojinin nasıl iç içe geçtiğini adım adım görüyor.

Seçki, erken dönem desenlerden opera temalı işlere, otoportrelerden büyük ölçekli işlere uzanıyor. Kısacası sergi tek dönem değil, bir hayatın toplam enerjisi gibi.

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 2

Bedri Rahmi Eyüboğlu: Sevda Üstüne

Mekan: Galeri Selvin (Arnavutköy)
Tarih: 12 Ocak – 7 Şubat 2026

Bu sergi Bedri Rahmi’nin en bilinen işleri klasiği değil. Sergi, sanatçının üretim sürecine yaklaşan; deneme, arayış, çalışma biçimi gibi daha arka planda kalan tarafları öne çıkaran bir seçki gibi duruyor.

Yani izleyici, sonuçtan çok nasıl düşündüğünü ve nasıl kurduğunu yakalıyor. Tam da bu yüzden, sergi Bedri Rahmi’yi tekrar keşfetmek isteyenler için iyi bir bahane.

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 3

ARAF – Çağrı Dizdar

Mekan: Nelumbo Studios
Tarih: 11 Aralık 2025 – 8 Şubat 2026

Çağrı Dizdar, minyatür ve tezhip gibi geleneksel disiplinleri alıp nostaljiye çevirmiyor. Sergi, bu dili çağdaş görsel anlatı, çizgi anlatı ve güncel estetikle yan yana getiriyor. İşlerin odağında gerçeklik ve imajın arasındaki eşik hissi var. Sergi, hem göze hem kafaya çalışıyor; baktıkça bu neyin temsili diye dürtüyor.

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 4

Akaretler Design & Antiques Show

Mekan: Akaretler Sıraevler / Bilgili Holding
Tarih: 5 – 15 Şubat 2026

Bu bir tek sergi değil, daha çok tasarım-antika-koleksiyon kültürü buluşması. Akaretler’in tarihi hattında, farklı katılımcıların bir araya geldiği bir seçki düzeni var.

Bu edisyonda özellikle cam tasarımıyla iç mekan yaklaşımını yan yana getiren ortak sunumlar öne çıkarılıyor, iş objeye bakıp geçmekten çok yaşam kültürü ve malzeme dili üzerinden ilerliyor.

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 5

Untold Tales – Yonca Saraçoğlu

Mekan: Galeri Işık Teşvikiye
Tarih: 3 – 21 Şubat 2026

Sergi, Saraçoğlu’nun resimlerinde monokrom bir yönelimle açtığı yeni alanı öne çıkarıyor. Daha az renkle kurduğu o buğulu atmosfer, işi sadeleşme gibi değil, hafızaya doğru derinleşme gibi okutuyor.

Serginin dili zamansız ve sakin ama boş değil: Bakarken görüntü netleşmiyor, tam tersi izleyiciyi anlatının içine çekiyor.

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 6

Kar: Bir Hikâyenin İlk Cümlesi – Hasan Cem Araptarlı

Mekan: Yapı Kredi bomontiada – GALERİ
Tarih: 7 – 22 Şubat 2026

Bu sergi kar manzarası romantizmi diye paketlenmiyor. Fotoğraflar, kışı zaman, bellek ve insan deneyimi üzerinden okuyor. Türkiye’nin doğu coğrafyasında çekilen seri, karın hem örten hem de ortaya çıkaran tarafını gösteriyor.

Kar burada bir dekor değil: Sessizlik, yavaşlama, askıda kalma hissi. İzleyici bir şey olacak duygusuyla bakıyor çünkü her kare, gerçekten bir hikâyenin ilk cümlesi gibi kuruluyor.

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 7

Kayada Büyüdüm Ben – Melike Abasıyanık Kurtiç

Mekan: Galerist (Tepebaşı)
Tarih: 15 Ocak – 21 Şubat 2026

Bu sergi, Abasıyanık Kurtiç’in pratiğini merkeze alırken tek bir sanatçı solosunda kalmıyor. Onun düşünme biçimi ve malzemeyle ilişkisini kesen başka sanatçıların işleriyle bir arada kurgulanıyor.

Özellikle seramik ve form dili üzerinden, izleyiciyi, malzeme sadece malzeme mi, sorusuna götüren bir seçki düzeni var. Yani sergi, bakıp çıkmalık değil; biraz dolaştırıp düşündürüyor.

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 8

LIVE – M.K. Perker

Mekan: Pilot Galeri
Tarih: 27 Ocak – 28 Şubat 2026

Bu sergi, bitmiş iş sergilemek yerine üretimin kendisini sergiye çeviriyor. Perker, haftalar boyunca galeride çalışıp işleri izleyicinin önünde üretiyor. Aynı sergiye iki kez gidenin aynı şeyi görmemesi de olayın kalbi.

Üstelik günümüzde herkesin görsele saniyede doyduğu bir dönemde, sergi el emeğiyle üretimin nerede durduğunu da dürtüyor. İzleyici, sonuç yerine sürece yakalanıyor.

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 9

Haz ile Göklenir Dünya – Bihter Yasemin Adalı

Mekan: Art On İstanbul
Tarih: 7 Şubat – 7 Mart 2026

Sergi, izleyiciyi güzel işlere bak rahatlığında bırakmıyor; doğrudan yaşam-ölüm, bilinç-bilinçdışı, iç-dış dünya gibi eşiklere çağırıyor.

Adalı’nın dili, stabil bir zeminden değil; tam tersine zemin kayıyor hissinden güç alıyor. Bu yüzden sergi, bir bakışta tüketilmiyor; izleyiciyi kendi eşiklerine geri itiyor.

İstanbul’da Ocak-Şubat sergileri: Şehir 2026’ya hızlı giriyor - Resim: 10

Yolun Ortasında Yüzeyin Altında

Mekan: Loft Art
Tarih: 23 Ocak – 15 Mart 2026

Bu grup sergisi, parlayan sonuçlar yerine üretimin yer altında kalan tarafına odaklanıyor. Genç/bağımsız sanatçıların sürecini, görünmeyen uğraşını ve oluş halini öne çıkaran bir kurgu var.

Kürasyon mantığı, işleri tek tek beğen beğenme formatında bırakmıyor; her iş, başka bir işle konuşarak birikiyor. İzleyiciye de şu kalıyor: “Yüzeyde gördüğüm şeyin altında daha ne var?”

