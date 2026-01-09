Bu sezonun dikkat çeken tarafı, seyircinin her zevkine hitap eden bir çeşitlilik sunması. Roman uyarlamalarından biyografik anlatılara, müzikli yapımlardan psikolojik derinliği olan oyunlara kadar geniş bir yelpaze var.



Seyircinin Favorileri Sahnelere Döndü

Ocak ayının en çok ilgi gören yapımlarından biri, Sabahattin Ali’nin romanından uyarlanan “Kürk Mantolu Madonna”. Oyun, ay boyunca farklı sahnelerde kapalı gişe oynuyor. Aynı şekilde Peter Shaffer’ın klasikleşmiş eseri “Amadeus”, güçlü oyuncu kadrosu ve görkemli sahne tasarımıyla sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Edebiyat ve tiyatroyu buluşturan bir diğer yapım ise “Hayatı Hikâye Olan Adam: Sait Faik”. Oyun, Sait Faik’in metinlerinden yola çıkarak izleyiciyi hem geçmişe hem de bugüne taşıyor.



Klasikler ve Yeni Yorumlar Aynı Ayda

Ocak programında klasik tiyatro metinleri de yerini koruyor. “Ağaçlar Ayakta Ölür”, uzun yıllardır sahnelerde olmasına rağmen hâlâ izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Öte yandan sezonun yeni işleri, güncel meseleleri sahneye taşıyan metinlerle dikkat çekiyor.

Şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve bağımsız sahneler bu ay neredeyse her akşam perdelerini açıyor. Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli hattı özellikle yoğun bir program sunarken, Anadolu Yakası’nda da alternatif sahneler öne çıkıyor.



Tiyatro Severler İçin Ocak Yoğun Geçecek

Uzmanlara göre Ocak ayındaki bu yoğunluk, sezonun en hareketli dönemlerinden biri. Yeni yılın başlamasıyla birlikte ertelenen oyunlar sahneye çıkıyor, izleyici ise soğuk havaya rağmen salonları dolduruyor.

İstanbul’da tiyatro sezonu, Ocak 2026 itibarıyla sadece izlenecek oyun sayısıyla değil, sunduğu çeşitlilikle de dikkat çekiyor.