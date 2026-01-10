Türkiye'de beklenen şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışı birçok bölgeyi etkisi altına alacak. Öte yandan meteorolojiden konuya ilişkin ciddi uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı harita ile 48 ile sarı kodla uyarı yaparken haftanın sert bir kapanış yapacağını duyurdu. Yeni haftaya için de kar yağışını açıkladı.

Prof. Dr. Orhan Şen etkisini göstermesi beklenen şiddetli fırtına ve kar yağışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yılın son haftalarında yaptığı açıklamada Ocak ayının ikinci haftasını işaret ederek kar yağışı beklediğini ifade eden Şen, gerçekleşen tahminini şöyle anlattı:

"YARIN LODOS TEKRAR OLACAK"

"Kuru soğuk var. Balkanlar civarından gelen bir soğuk var. Bunun nedeni kutup vorteksinin parçalanmış olması. soğuk hava kutuptan sarkmaya başladı. Fırtına, yağmur, kar önümüzdeki 15 gün devam edecek. Bugün soğuk hava geldi, yarın sıcak hava gelecek. Tam hastalık havası. Yarın lodos tekrar olacak."

"PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A KAR GELİYOR"

"Fırtınaya dikkat edelim. 60-70 km hıza ulaşabilir. Önceki fırtınadan yüzde 20 daha düşük olacak. Dünkü rüzgar anarmol bir durumdu. Biz ona hamle deriz. Hamle esnasında 110 km çıktı.

Yarın akşam saatlerine doğru yağmur kuvvetli gösteriyor. Pazar akşamından itibaren yeni bir soğuk hava geliyor. Balkanlardan gelen hava bütün Türkiye'de kar yağışı getirecek. Pazartesi günü İstanbul'a kar geliyor."

"İSTANBUL'DA KARGAŞA YAŞANACAK"

"Şehir içinde tutabilir. Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olmasında fayda var. Çünkü bir kargaşa yaşanacak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi.

Pazartesi günü işiniz yoksa pek çıkmayın dışarı. Bugün Anadolu'da kar yağışı var. Ama bu kar yağışı pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir ve Salı sabah saatlerine kadar İstanbul'da kar olur."