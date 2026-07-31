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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. ile Ç.C. arasında "Ne bakıyorsun?" konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ç.C., eşi E.E.C'yi de alarak olay yerine geldi. Bunun üzerine R.Ö. ve babası C.Ö. ile E.E.C. arasında arbede yaşandı.

TARAFLARI AYIRMAK İSTERKEN KURŞUNUN HEDEFİ OLDU

Arbede sırasında R.Ö. ve C.Ö'nün, E.E.C'nin belindeki silahı almaya çalıştığı sırada silah ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki esnaf Mehmet P.'ye isabet etti.

56 yaşındaki esnaf kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet P., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından R.Ö., C.Ö. ve E.E.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin daha önce de suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Buna göre R.Ö.'nün 9, C.Ö.'nün 3, E.E.C.'nin ise 13 suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.