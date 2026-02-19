Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: 'NBA MAÇINI ÜLKEMİZE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Önümüzdeki yıllarda İstanbul’da bir NBA maçı düzenlemek istediklerini açıklayan Türkoğlu, “İnşallah önümüzdeki yıllarda Berlin ve Londra’da düzenlendiği gibi bir NBA maçını ülkemize getirmeyi düşünüyoruz.” sözleriyle hedefi ortaya koydu.

'NBA'İN AVRUPA TEMSİLCİSİYLE BİR ARAYA GELECEĞİZ'

NBA takımlarının sezon öncesi kamp organizasyonları için de temaslarda bulunduklarını belirten Türkoğlu, “Önümüzdeki günlerde NBA’in Avrupa temsilcisi İstanbul’a gelecek. Onunla tekrar bir araya geleceğiz. Bu anlamda daha detaylı görüşmeler yapacağız.” dedi.

'MALACHI FLYNN SÜPER LİG'DE ÇOK İYİ'

Türkoğlu, Türk vatandaşlığı alan Malachi Flynn’ın aday kadroya çağrılmasıyla ilgili ise performans kriterine dikkat çekti. “Malachi Flynn, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde çok iyi performans sergiliyor. Zaman zaman oyun kurucu pozisyonunda şanssızlıklarımız oldu. Hocamız ve ekip bu yönde karar aldı.” şeklinde konuştu.