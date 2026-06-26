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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Beylikdüzü’nde bir araçta uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Seyir halindeki otomobil durdurularak operasyon düzenlendi ve araçta bulunan iki şüpheli yakalandı.

Araçta yapılan detaylı aramada 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.