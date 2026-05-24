Mutlak butlan kararı ve CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla boşaltılmasına tepki için İstanbul'un çeşitli bölgelerinde vatandaşlar sokağa çıktı.

Saat 19.00'da eş zamanlı olarak Kadıköy Boğa Heykeli, Beyoğlu Şişhane Metrosu ve CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı.

KADIKÖY'DE "ÖZGÜR TÜRKİYE" SLOGANLARI

CHP’nin “CHP Halktır, Halkın Dediği Olur” sloganıyla İstanbul’un üç ayrı bölgesinde düzenlediği yürüyüşlere on binlerce kişi katıldı.

Eylemlerin Anadolu Yakası’ndaki adresi olan Kadıköy’de kalabalık, Boğa Heykeli önünde toplanarak Ayvalıtaş Parkı’na yürüdü. Sloganlar ve pankartlarla yapılan yürüyüşte “Özgür Türkiye” sesleri yükselirken, Kemal Kılıçdaroğlu protesto edildi.

Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, ilçe başkanları adına hazırlanan ortak açıklamayı okudu. Sarıtaş, konuşmasında “Genel Başkanımız Özgür Özel’dir” diyerek parti tabanının iradesine vurgu yaptı.

Açıklamada iktidarın ekonomik kriz karşısında çözüm üretemediği savunulurken, muhalefeti bölmeye yönelik bir planın devreye sokulduğu iddia edildi. “Bugün Türkiye’de halkın gündeminde yoksulluk, işsizlik ve pahalılık var” sözleri sarf edilen metinde, CHP’nin iç işleyişine müdahale edilmeye çalışıldığı iddiasından bahsedildi.

Metinde, “Tarihimizde ilk defa iktidar eliyle muhalefet partisinin genel başkanının belirlenmeye çalışıldığını görüyoruz” ifadeleri kullanılırken, parti üyelerinin “iftiralarla tutuklandığı” öne sürüldü. Açıklamada, “CHP bir kongreler ve kurultaylar partisidir. Genel başkanını da yöneticilerini de kendi iradesiyle seçer” denildi.

CHP örgütünün Genel Başkan Özgür Özel’in arkasında olduğu belirtilen açıklamada, “CHP halktır, halkın dediği olur” sloganı öne çıkarıldı. Metin, “Saray fermanlarını sokakta yırtıp atacağız” ve “Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız” sözleriyle sona erdi.